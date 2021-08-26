騎士失控狂「嚕」護欄 目擊女驚呼聲引起網歪樓：好銷魂

新北市新店安坑地區日前發生1起機車事故，1名機車騎士在變換車道時，失控衝向護欄，造成騎士整個身體往護欄「嚕」了好幾公尺，網友笑稱「正港的煞車皮」、「真皮做的剎車皮」；而影片中還有另1看點，就是目擊女子當下發出類似「嬌喘」的驚呼聲，讓網友紛紛歪樓喊「為什麼要邊開車邊看A片」。

1名網友在臉書「我們是新店人!! 靠北靠木，新店好黑特」發表1則影片，影片中是新店安坑地區的一處高架道路，1名機車騎士疑似從內側車道切換至外側車道時油門催過頭，造成整輛機車衝向路邊護欄，騎士整個身體緊貼在護欄一路往前，就這樣「嚕」著至少好幾公尺，機車後方冒出大量沙塵。

影片中該騎士用身體當作「剎車皮」一路行駛了好幾公里才騎回路中，原PO當下看到此場景驚呼不斷，事後PO文說「安坑的兄弟騎慢一點，請問右邊的皮膚還好嗎？」其他網友則留言說，「正港的煞車皮」、「去角質」、「這條路2輪的飛速行駛，已經見怪不怪了，早晚的」、「車身直立之下，磨手肘、磨膝蓋」、「我來測試是我肉厚，還是橋的牆硬」。

而影片中在車內目擊的民眾中疑似有1名女子，她在目擊當下發出的驚呼聲也引發網友討論，「只有我聽到很特別的聲音嗎？」「我是來聽聲音的」、「為什麼要邊開車邊看A片」、「女生的聲音很有趣」、「Av的背景聲音好銷魂」。