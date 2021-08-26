鬼月各大機關瘋普渡，新北市水利局在今年普渡時，用90包有「鎮機神器」的綠色乖乖製作平安龜當作普渡供品，水利局副局長楊宗珉說，水利局是乖乖的愛好者大客戶，同仁用創意輕鬆有趣方式來溝通，希望藉此跟好兄弟說要庇佑水利局平安。普渡完後，目前乖乖放在水利局入口處，盼風調雨順。

據了解，乖乖麵龜是水利局員工先用鐵條焊接成烏龜形狀，再將90包乖乖一一黏貼上去，市府普渡當天一擺出，立刻成為全場焦點。