綠色乖乖平安龜 新北水利局普渡盼風調雨順 22:312021/08/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 乖乖平安龜 新北水利局普渡藏巧思。（摘自楊宗珉臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鬼月各大機關瘋普渡，新北市水利局在今年普渡時，用90包有「鎮機神器」的綠色乖乖製作平安龜當作普渡供品，水利局副局長楊宗珉說，水利局是乖乖的愛好者大客戶，同仁用創意輕鬆有趣方式來溝通，希望藉此跟好兄弟說要庇佑水利局平安。普渡完後，目前乖乖放在水利局入口處，盼風調雨順。 據了解，乖乖麵龜是水利局員工先用鐵條焊接成烏龜形狀，再將90包乖乖一一黏貼上去，市府普渡當天一擺出，立刻成為全場焦點。 北港武德宮中元普渡逾7000桌 捐千萬物資助弱勢 北港武德宮普渡破7100桌 捐千萬物資 #普渡 #水利局 #乖乖 #綠色乖乖 #平安龜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園慈護宮普渡 供品將送教養院 20:312021/08/25 寶島 安住本心「光」耀聖山 靈鷲山啟建21天水陸閉關法會 14:152021/08/23 寶島 苗栗看守所舉辦中元線上普渡法會 17:392021/08/23 社會 義民祭線上活動抽獎 皮質平安符好文青 13:242021/08/22 寶島 全球首支獲完整授權 藥商表態有興趣！輝瑞申請台灣藥證 可走綠色通道 04:102021/08/25 焦點要聞 台南市黃偉哲拚綠色產業鏈 古都新氣象 04:102021/08/26 生活新聞 運量慘掀離職潮！新北公車司機盼比照台北每車補助7萬9 16:202021/08/26 生活 新北三峽安坑煤礦遺址 里長盼重整拚觀光 04:102021/08/23 地方新聞 歐企攻綠色鋼鐵 開發中國家落隊 04:102021/08/25 全球財經 兒子供桌前亂跑 普渡完發燒10天 廟公一看直搖頭 13:082021/08/25 搜奇 台東殯葬園區 普渡民眾少6成 04:102021/08/22 地方新聞 寶島熱門新聞 臺大雲林醫院虎尾院區將變身「虎尾醫院」 擴充588床 - 寶島 阿公一個便當分兩餐吃 艱苦仍捐款：感謝弘道照顧我 - 寶島 嘉中6人滿級分 跆拳道「漂亮寶貝」拚台大醫 - 寶島 打開台化園區增加數公頃綠地公園 拚過關彰化東區擴大都市計畫公展 - 寶島 金門首件公辦都更案 今起辦理公告招商 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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