阿富汗天后賽伊德（Aryana Sayeed）是當地最紅的女歌手之一，還是歌唱節目《阿富汗好聲音》的評審，近期阿富汗因政局淪陷，國內民眾都想盡快逃離，也包括賽伊德和其未婚夫，18日她在IG上傳兩人搭上美軍機的照片被熱議；日前賽伊德在訪問中目睹一對母子被士兵無情拒絕上機逃難，讓她瞬間心痛又無奈，而她目前人在美國，坦承唯一能做的就是和親友保持連繫和禱告。

近期阿富汗民眾爆發逃難潮，機場停機坪湧入大量人潮，爭先恐後地想登上美軍一架C-17運輸機，不久前更破天荒一口氣乘載640人撤離阿富汗，網路上也瘋傳難民們肩並肩坐在機艙內的畫面，相當震撼；而阿富汗天后賽伊德在IG曬照，畫面中她用手比YA和未婚夫在機艙內，更坦承自己就是640個幸運兒之一。

賽伊德從阿富汗搭上美軍運輸機抵達卡達首都杜哈，再轉機到土耳其伊斯坦堡，最後終點抵達美國洛杉磯，暫時不用擔心遇到自殺式攻擊與爆炸威脅；根據《CNN》報導指出，賽伊德成功逃難後也接受《Access Hollywood》專訪，她提到在喀布爾機場時，親眼目睹每個人用盡全力搶著上機，都只為了活下來。

其中有一名婦女抱著一個奄奄一息的孩子，淚求賽伊德把孩子帶走，但她真的無能為力，當士兵問她是不是她的小孩，她無奈否認但也積極爭取，問說那對母子能否一起上機，士兵只回「對不起，我們不能那樣做」，她只能眼睜睜看著母子絕望的神情，她的心裡也非常難過。

儘管賽伊德和未婚夫成功逃離阿富汗，但也無法安心，因為家鄉還有數百萬人民等著救援，期盼能繼續活下去，而她也說日日夜夜都努力和親友保持連繫，想到大家現在生活在恐懼中，坦言「我的心為他們淌血」。