9月21日才過中秋節，全聯全店食材和集點換購、預購活動，提早聯手營造烤肉氛圍，中秋烤肉相關商品、食材76折起，集點換購、預購活動一系烤肉神器4折起，預計今年有不少人選擇宅烤，業績可望成長1成折。

全聯提倡「在家烤，安心吃」，中秋烤肉相關的魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果，今（27日）起至9月23日最低76折起，還推出限量人氣名店醬料供選購。今起至12月2日還首次與日本人氣品牌recolte合作全新「日本自煮料理神器」集點換購活動，8款經典紅與時尚白的個人小家電及品酒好物，適合2人以下小家庭和單身族。

全聯「recolte 2Way Grill Amet雙面煎烤盤」，市價4990元，10生鮮積分或1000福利點+2280、500福利點+2880，46折起，首批限量3000件。（全聯提供）

宅煮、烤肉必備的「氣炸鍋」、「迷你煎烤盤」、「雙面煎烤盤」、「電子鍋」；早餐或品酒不可缺的「仿手沖花灑萃取咖啡機」、「經典快煮壺」、「電動紅酒開瓶器」、「真空瓶塞」都有，會員扣500福利點、1000福利點，或集10生鮮積分，可用280元至2880元4折起加價購。（未滿18歲請勿飲酒）

全聯「TOFFY Classic無煙電燒烤盤」，市價8990元，1000福利點+4580元，51折，限量1000組。（全聯提供）（未滿18歲請勿飲酒）

根據觀察，récolte不論在台灣或日本市場，銷售不受疫情影響且逆勢成長，尤其台灣5月疫情嚴峻，氣炸鍋銷量成長超過120%，其餘包括電子鍋、咖啡機、烤盤也都成長至少5成以上，今年又以氣炸鍋、電子鍋、快煮壺是最受歡迎前3名人氣商品。

全聯「美國Oster陶瓷電烤盤」，市價2280元，200福利點+1180元，66折，限量300組。（全聯提供）

此外，除了集點換購，還有便利烤、少油煙的鍋具、烤盤、卡式爐等改良烤肉利器，像是馬卡龍色系「韓國Dr.Hows 2.0Kw卡式瓦斯爐」、「生活工場多功能麥飯石烤盤」、「TOFFY Classic無煙電燒烤盤」、「THOMSON自動排煙多功能燒烤器」、「美國Oster陶瓷電烤盤」、「日本IRIS 2口IH免安裝調理爐（無腳架）」、「MULTEE摩堤A4 PLUS IH智慧電磁爐」；與近期頗夯的團購好物「MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙機Plus 4600」，吸力再提升32%，火鍋、燒烤、煎炒全適用，以及「IRIS馬卡龍陶瓷塗層IH不沾鍋具6件組」、「SodastreamJet 氣泡水機」等10款商品，今起至9月30日搭配福利點數加價399元至4580元預購最低51折起。

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