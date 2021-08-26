高端疫苗本周開打，但截至目前已傳出4名接種後死亡案例，民眾施打意願大幅下降，各縣市爽約率也不斷上升，其中台中市更是來到10.5%。根據指揮中心公布的25日接種人數，驟降至不到6萬人，就有民眾表示自己決定再觀察一陣子，甚至直接改選莫德納。

根據週刊王報導，台中市衛生局統計，高端疫苗意願人數突破15萬人，但實際預約率僅53%，25日更是有10.5%人爽約未報到，施打的年輕人，不少還是因為沒有其他疫苗可選，少部分則是相信國產實力。

指揮中心公布高端施打人數，首日來到17萬人，隔天仍有11萬人，但到了25日，驟降至5萬9000人，相較前一天少了5萬3000人左右，接種人數大幅腰斬近5成。

ET新聞雲報導指出，高雄有診所開打首日報到率100%，但隨著天數也逐漸下降，每天可打100人，到了第3天已出現11人爽約，施打者不少為50歲以上民眾，雖然符合其他疫苗資格，但力挺國產，所以選擇高端，年輕人施打者人數較少，當中多數則為職業迫切性下選擇高端，否則無法上工。