「路透社」26日報導，一架義大利空軍C-130運輸機在從喀布爾起飛時，機場附近突然有槍械對空中開火，讓飛行員緊急進行迴避動作，導致機上近百名阿富汗平民陷入恐慌。

根據報導，這架C-130運輸機26日自卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）起飛，但起飛沒幾分鐘機場外便有槍械對空中開火，飛行員緊急駕駛飛機進行機動以避免被擊中，所幸該機並未受損；與98名阿富汗平民一同搭乘該機的義大利記者告訴「Sky TG24」電視台，當時此事引發「恐慌」。

官方目前還未針對此事置評，不過政府消息人士告訴「路透社」，根據情報評估，當時的槍擊應該不是瞄準義大利運輸機，只是阿富汗民兵在對空鳴槍，以驅散機場附近的人群。

目前美軍等外國軍隊主要負責卡賽國際機場的安全，要進入機場則須通過由塔利班設立的檢查哨，不過「美聯社」指出，由於許多塔利班民兵根本不識字，就算阿富汗民眾持有合法文件，也會在檢查哨前被攔下。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）先前承認，美軍無力於喀布爾開設「安全通道」，讓美國人和有資格的阿富汗人順利通過城市進入機場；美國駐喀布爾大使館也表示，喀布爾安全情勢持續快速變化，呼籲所有希望離開阿富汗的美國公民在申請並獲得通知後，前往卡賽國際機場等待撤離，但警告美國政府「無法確保通往該機場的安全通道」。