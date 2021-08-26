國立成功大學前校長夏漢民於6月18日辭世，享耆壽90，蔡英文總統明令褒揚，表彰他奠定成大發展基礎的付出和貢獻。除了獲總統褒揚令，國史館也已成立夏漢民個人資料專檔，將收納其生平事蹟資料，以徵國史。

夏漢民自成大機械系畢業後留學美國，回台擔任成大機械系客座教授、成大工程科學系主任。校長任內重要政績包括增設礦冶材料科學、航空太空工程、水利及海洋工程、環境工程研究所博士班；增購超過36.6公頃成大校地，奠基今日自強、敬業、力行、歸仁校區。

此外，他也創建醫學中心（今成大醫學院及附設醫院），開拓成大另一重要領域，使得成大成為完整的綜合型大學。

蔡英文總統明令褒揚前行政院國家科學委員會主任委員、國立成功大學前校長夏漢民，總統褒揚令全文為：

前行政院國家科學委員會主任委員、國立成功大學前校長夏漢民，泓渟瑋器，沖簡詳雅。少歲卒業海軍軍官學校，嗣獲成功大學暨美國奧克拉荷馬大學機械工程碩、博士學位，淬琢礱砥，淵純載籍。遄返迭任成大系主任、高雄工專校長暨教育部技職司司長、常務次長等職，肇始多元事務興革，悉心完善技職體系；碩擘產學合作機制，增益成果應用轉移，極慮創思，運箸有方。

尤以接掌成功大學任內，張拓校區土地規模，力促組織系所擴編；殫籌劈劃醫學中心，協濟航太研發場域；廣博通識課程內涵，開啟師生對話管道，格致窮理，領異拔新；百緒紛陳，明效大驗。復於出任國科會主任委員、政務委員期間，形塑前瞻科技政策，擬訂太空衛星計畫；加速築造國家實驗室，推動資通訊基本建設，灼見閎言，委重投艱。曾獲頒優秀青年工程師獎、行政院三等功績獎章等殊榮。綜其生平，遠挹杏壇陶鈞默化清芬，扢揚臺灣科技教育盛業，猷為志績，蜚英騰茂；貽範遐祉，史書芳垂。遽聞嵩齡殂殞，悼惜曷勝，應予明令褒揚，用示政府崇禮邦彥之至意。