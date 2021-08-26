憑著一曲《小薇》再創演藝圈高峰的53歲資深歌手黃品源，近來透露在5月份接種大陸科興疫苗，更有感而發地寫下《為夢想而飛》歌頌其對無數生命帶來的無疆大愛，此舉意外惹來網友出征。稍早，網路上更瘋傳一張黃品源臉書按讚留言「一群殘劑人和白老鼠再（在）笑一個正常人」的截圖，引發熱議。

黃品源在臉書透露因為疫情關係，第一次在大陸度過這麼久時光，2021年5月也在大陸接種了免費的新冠疫苗，更因為有感於大陸無條件向全球約100個國家提供了5 億多支疫苗的無疆大愛，寫下《為夢想而飛》這首歌。

只是黃品源也因此遭到部分網友出征，令他相當無奈，早前更向ETtoday回應表示，自己創作這首歌時，完全沒有任何政治意識形態和政治色彩，也不懂任何政治概念，強調只是把生活和感受拿來創作，「我是想說，心中有愛才會有未來的光明，用大愛去幫助別人，這些都是會讓我心裡會感動的。」同時也欣然接受外界批評。

黃品源臉書按讚留言截圖瘋傳。(取自臉書)

稍早網路上更瘋傳一張黃品源臉書按讚留言「台灣真變態，一群殘劑人和白老鼠再(在)笑一個正常人」的截圖，再次引發網友熱議。但其實仔細觀察，黃品源連批評他的留言如「其實我說真的，就算你再怎麼舔，你也不會紅啦」、「這種文章不適合po上來吧」也有按讚。

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