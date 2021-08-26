從社工、廚師、營養師、送餐員、行政人員，每個人都得在自己的崗位上扮演好自己的角色，這份午餐才能送出去到長輩手上。（弘道老人福利基金會提供／盧金足台中傳真）

獨居弱勢長送餐服務一直是弘道基金會長期努力不懈的，希望讓弱勢長輩不只能吃飽，還能吃得健康、吃得營養。（弘道老人福利基金會提供／盧金足台中傳真）

弘道老人福利基金會1年送逾12萬個便當給弱勢長輩，受疫情影響，捐款銳減，缺口達360萬元，77歲鄭爺爺期待中午弘道社工送來的便當，中午吃一半，另一半留著晚餐吃，某天爺爺將信封袋拿給社工，信封袋裡是五張百元鈔，他說，「不好意思只能捐五百塊，但我真的想表達對弘道的感謝，謝謝你們的便當，幫助這麼多像我這樣的獨居老人」。

弘道老人福利基金會在服務中發現，弱勢長輩因經濟困頓、疾病或生理功能退化、行動不便無法外出等因素，「吃」成了大問題，但飲食是生活中最基本的需求，因此獨居弱勢長送餐服務一直是弘道基金會長期努力不懈的，希望讓弱勢長輩不只能吃飽，還能吃得健康、吃得營養。

弘道台中服務處從2008年起致力於弱勢長輩送餐服務，範圍涵蓋臺中市11個行政區（西屯區、北屯區、南屯區、東區、西區、南區、北區、中區、大里區、太平區、霧峰區），服務貧困、獨居、行動不便的65歲以上長者及身心障礙者，從最一開始每天送55份便當，到目前一天約能送出475份營養便當，一年更送出達12萬多個便當。

疫情期間，大家頻繁使用外送平台點餐，美食快速送到家，馬路上更隨處可見外送員，而弘道的送餐員同樣騎車穿梭大街小巷，只不過他們送的是銀髮族的營養便當，專門服務弱勢長輩，弘道深知在疫情嚴峻時，弱勢長輩更難以外出。

這份便當對他們來說極其重要，堅持不能中斷送餐服務，送餐員穿戴好防疫裝備，採取「無接觸」方式，便當放在門口指定位置，如有臥床或行動不便長輩，將便當送進家中。

鄭爺爺罹患多項病痛，盡管疾病纏身、始終知足樂觀，每天很認真的做居家運動，飲食也注重養生，希望能和疾病和平共處。

每天早上爺爺會去買一份報紙，回家閱讀後，把喜歡的照片文章剪下來，當作壁紙一樣黏貼在牆壁上，還分成運動、醫療知識、娛樂等區塊版面，爺爺笑說：「雖然我住在狹小的房間裡，也沒有錢好好布置，但我用報紙黏貼，讓牆壁色彩繽紛，這是屬於我的陋室風情！」

以前鄭爺爺必須自己準備三餐，吃得非常簡單，為了省錢，常買即期食品，弘道基金會在了解爺爺的狀況後，主動提供送餐服務，接近中午時分，送餐員除了送來熱騰騰的便當，也會關心爺爺的身體狀況。

這一個營養均衡的便當，鄭爺爺會成兩餐來吃，中午吃一半，另一半留著晚餐吃，每當弘道社工關懷訪視時，爺爺總是一再感謝，不斷地說：「謝謝你們的便當，讓我省錢又省下煮飯的時間，中餐跟晚餐都不用擔心。」爺爺雖生活貧困，卻堅持回饋社會，省吃儉用，每天丟零錢到撲滿裡，存了很久的善款，捐出珍貴的五百元，也是爺爺對弘道如同家人的情感。

一年缺口高達360萬，不間斷的送出營養便當給長輩，弘道基金會感謝「台灣集中保管結算所股份有限公司」及「葡萄王生技股份有限公司」，愛心捐款支持弘道基金會的弱勢長輩送餐服務，用愛助老，幫助弱勢長輩解決「吃」的問題，不用擔心下一餐在哪裡。

弘道台中服務處長陳國慶說，台中前陣子因颱風外圍環流影響，天很黑、雨很大，但送餐員們還是做好準備出門，趕在中午吃飯時間前把便當送到長輩家，從社工、廚師、營養師、送餐員、行政人員，每個人都得在自己的崗位上扮演好自己的角色，這份午餐才能送出去到長輩手上。