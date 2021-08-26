美國撤軍最後期限在即，美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）提供阿富汗人撤離喀布爾的最後機會，但每張機票要價6500美元（約新台幣18萬元）。

隨著美國總統拜登（Joe Biden）堅持的8月31日撤軍期限逐漸逼近，美國優先撤離持有美國護照的公民，接著是其他合法難民，以及特殊移民簽證申請人。

這使得喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）瀰漫一股絕望氣氛。

「華爾街日報」報導，在阿富汗人理解到逃離窗口逐漸關閉之際，普林斯跳出來表示，他將提供一架飛離喀布爾的包機，每張機票要價6500美元。

普林斯表示，6500美元涵蓋進入機場費用，以及飛航本身。不過，如果乘客需要從喀布爾市內抵達機場的服務，將會被收取額外費用。

塔利班在喀布爾市內設置許多檢查崗哨，眾多阿富汗人受阻於機場外。

普林斯要大發災難財的消息傳出後，在網路引發罵聲。「紐約時報」的墨西哥、中美洲及加勒比海分支負責人阿比哈比（Maria Abi-Habib）表示，這項行動根本是「利用絕望進行剝削」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）25日在新聞簡報會上表示，拜登政府不同意對撤離行動收取費用。

她表示：「我們正免費撤離相關人員，因為那是正確的措施。我們當然不會支持任何想利用人們迫切想逃離來獲利的行徑。」

莎琪以更嚴厲措辭譴責普林斯。她說：「我認為任何有良心、有靈魂的人，都不會支持這種利用他人痛苦來獲利的行徑。」

普林斯是美國海軍海豹部隊（Navy SEAL）前軍官。根據「紐約時報」2月取得的聯合國機密報告，普林斯2019年曾提供武器和外國傭兵給一名計畫推翻利比亞政府的民兵領袖，違反聯合國對利比亞的武器禁運令。