「時尚教主」藍心湄在節目裡一起號召大家做公益。（TVBS提供）

由《女人我最大》節目IP延伸的《2021粉美賞》邁入第9年，今年以「我相信，這樣的我粉美」作為年度精神，強調「粉美女人從相信自己開始，讓所有人看見妳粉美的力量！」為幫助更多女性，今年《2021粉美賞》跟勵馨基金會合作，共同發起「粉美T-SHIRT」愛心義賣活動，援助更多弱勢女性。

因為疫情關係，台灣許多公益團體募款嚴重短缺，不少弱勢女性生活也更加艱難。身為單親媽媽的藝人韋汝感同身受，號召大家一起做公益，表示社會上有很多女性因為環境的狀況相對弱勢，需要大家伸出援手，讓她們可以會到正常的生活。

韋汝認為不管生活在怎樣的環境，她相信每個女孩都應該維持自信，而最好的方式就是先「愛自己」，不論是在經濟、外在或是生活環境，能獨立做自己想做的事情，勇敢跨出原本不敢嘗試的那一步，就可以找回原本的自信，強調「女孩子就應該要為自己而活」。

「粉美T-SHIRT」義賣活動，「時尚教主」藍心湄也在節目裡一起號召大家做公益，「粉美T-SHIRT」的義賣所得將捐給勵馨基金會用於下半年2個資助計畫：「女孩的幸福中繼站 在家園‧重馨被愛再出發」及「受暴婦幼生活重建多陪一里路需要您相挺」。更多「心粉美公益T恤」相關訊息，請上官網查詢（https：／／zecz.ec／3zcG964）。