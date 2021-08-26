第六輪國產高端疫苗於23日開放施打，截至目前（26日）已出現4起猝死案件，其中2人死因推斷為「主動脈剝離」，是否跟接種高端疫苗有關？感染科、心臟科醫師紛紛認為，兩者並無因果關係，只是剛好在接種後發生主動脈剝離。醫師也說，若擔心接種後身體出現不適，這幾種人可先暫緩接種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，高端疫苗接種後不良事件截至25日已出現18起，另出現4起死亡。目前僅50多歲陸姓作家完成解剖，研判死因為主動脈剝離合併心包填塞；另一位40多歲基隆女性，經電腦斷層初步診斷也是主動脈剝離，觀察到有大規模剝離情形。

根據《ETtoday》報導，振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍指出，主動脈剝離大多和先天性血管結締組織健康狀態有關，若結締組織不健康，血壓太高就會破裂，這樣就很難救回來。因此，家族有主動脈剝離史者、心血管內膜不健康者都是高風險族群。

但黃建龍表示，學界並不支持主動脈剝離與種疫苗有關聯性，主動脈剝離通常有潛在原因，在打疫苗後發生，只是「剛好」而非因果關係；中國醫藥大學感染權威黃高彬也指出，接種疫苗與主動脈剝離在理論上無關聯性，剛好在接種後發生這種事，只能說實在很不幸。

若真的要分析關聯性，黃高彬認為應觀察預期值，從統計上來判斷接種疫苗後主動脈剝離人數有無增加。黃高彬提醒，若在接種自我評估身體狀況不佳，有頭痛、疲憊沒睡飽、喘不過氣、胸背疼痛、食慾不佳等症狀，都可以先暫緩施打；黃建龍也說，高血壓者可以數值狀態穩定後再去接種。