土耳其持續對抗2019冠狀病毒疾病Delta和Delta Plus變種病毒之際，人口第3大省的西南部伊茲米爾省發現不明變異珠，正進行基因組研究，以確認是否為新變種病毒。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，伊茲米爾醫學會（Izmir Medical Association）會長強勒（Lutfi Camli）指出，其他省分也發現了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）此一疑似新變種病毒。伊茲米爾省近日確診病例中，感染此一變異株的比率已增至40%。

土耳其持續加快腳步推動疫苗接種工作，但是7月幾乎解除所有防疫限制後，7月下旬宰牲節假期間病例數再度激增。儘管8月18日起全境單日確診病例數降至2 萬例以下，2019冠狀病毒疾病Delta變異株仍迅速散播。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，9成新增病例感染此一變異株。

強勒指出，全國各地最近開始採用檢測變種病毒的檢驗試劑組後，發現到跟2019冠狀病毒疾病Alpha、Beta、Gamma、Delta變種病毒都沒有關連的疑似新變異株。

他說：「病例仍以感染Delta變異株為主，但也有不同群體感染了疑似新變異株。」

強勒昨天告訴多安通訊社（DHA），黑海地區里澤省（Rize）新增確診病例中感染此一變異株的比率高達50%至60%。

他說：「我們還不確定它是否真的是新變異病毒，或是核酸檢驗（PCR）偽陰性的結果。還沒有詳細的臨床數據，須進一步研究才可以確認那是全新的變異株。」伊斯坦堡的一間大學正就此展開基因組研究。

時序入秋後，疫情很可能轉趨嚴重。強勒呼籲民眾謹慎防疫，「大部分科學家認為秋季將出現第4波疫情。疫苗接種工作必須再加把勁」。

據衛生部昨晚公布的疫情通報，過去24小時新增1萬9970起2019冠狀病毒疾病病例、217例病故。衛生部自7月4日起不再公布累計病患和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）數據顯示，土耳其目前累計有627萬3651起病例、5萬5212例病歿。