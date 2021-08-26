北市一名42歲女子，為了要養15歲的國中兒子，咬牙下海賣淫；豈料，上工首日，一進飯店就遭逮捕，原來，跟她約好性交易的男子，是員警喬裝。而經驗老道的馬伕，在被警方要求下車時，先將通訊APP全部刪除。

據ETtoday新聞雲報導，北市大同分局建成派出所警員近日網路巡邏，發現有「大台北外約，優質服務意猶未盡」等情色廣告，立即喬裝嫖客與對方接洽，談妥交易價碼7000元，相約22日晚間在延平北路上的一家旅館進行性交易。

當晚42歲的陳姓應召女進入飯店，喬裝嫖客的警員跟她確認交易細節後，馬上「露出真面目」，將她逮捕。並且立即找到在馬路旁等待的徐姓馬伕，要求他下車，將兩人帶回偵辦。

陳女雖年過40，但保養得宜，堪稱美魔女，她向警方供稱，為了養活15歲就讀國中的小孩，決定下海，且每日要給馬伕2000元車資，誰知「處女秀」還沒開工就遭逮捕。

而34歲的徐姓馬伕顯然「經驗老道」，他在遭警方喝令下車前，就將手機內與應召業者聯繫的通訊APP刪除，不過警方仍將持續追查幕後應召集團主嫌。陳女與徐男訊後被依妨害風化罪嫌送辦。