大陸演藝圈不平靜，繼吳亦凡因為涉嫌強姦罪慘遭官方下令封殺，以電視劇《還珠格格》系列走紅的大陸一線女星趙薇，今(26日)深夜也被網友發現其主演包括《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品已被大陸影音平台騰訊視頻全數下架，在愛奇藝、優酷搜索趙薇，則查無此人，傳出原因是她已被列為劣跡藝人，震驚演藝圈。

以電影《親愛的》拿下香港金像獎影后的趙薇，今晚被網友發現其主演《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《京華煙雲》、《虎媽貓爸》、《畫皮2》等作品的演員表中，皆已刪除她的名字，甚至還有影音平台直接下架她的全數作品，連她參與錄製的綜藝節目《王牌對王牌》也逃不過下架命運，引爆網友瘋猜背後原因，甚至傳出她已被官方列為劣跡藝人，演藝事業危在旦夕。

趙薇許多主演作品的演員表，已查無她的名字。(取自新浪電影微博)

到底趙薇作品為何被下架，原因不得而知，但或許可從她最新一則微博下方的網友留言一窺端倪。大批網友透過留言表達對趙薇軍旗裝事件，還有她旗下藝人張哲瀚在靖國神社拍照風波的不滿，「就妳也配？！穿日軍旗拍照的事以為大家忘了嗎」、「妳旗下為啥簽精日分子的藝人？什麼用心？什麼目的？船一旦上了就很難下來了。組織不善，必被反噬」、「我穿軍旗割韭菜，旗下藝人精日，但我是個好女孩」。

趙薇2001年到美國為《時裝》雜誌拍攝春夏宣傳照，卻披上一塊「旭日旗」方巾，由於該旗幟是日本侵華戰爭、佔領韓國時的軍旗，因此被視為日本軍國主義的象徵，趙薇也因這張照片惹惱陸網友，也讓她被冠上「民族罪人」罪名，甚至有人趁著她在長沙演出時，衝到台上潑糞。雖然趙薇事後發表公開聲明，並在媒體上公開道歉，但到現在仍有不少人為此討厭她。