共軍首次直升機擾台 空軍兵力應對 23:342021/08/26 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 直-9直升機（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機今天再次進入我西南防空識別區，特別的是，今天擾台的2架次共機，其中1架是「直-9」反潛直升機，這是國防部去年9月17日公布共機動態迄今，首度紀錄到共軍出動直升機擾我空域。 國防部晚間表示，解放軍有1架次「運-8」反潛機、1架次「直-9」反潛直升機自台灣海峽以南進入我西南空域防空識別區；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 美日印澳4國海軍展開年度馬拉巴爾聯合軍演 共同應對中國威脅 軍備局少將索賄2800萬 辯駁2000萬燒了遭起訴 #共軍 #直升機 #擾台 #空軍 #直-9 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首批195萬劑BNT疫苗將抵台 陳時中：學生優先接種 14:222021/08/26 生活 索賄得手2600萬詭辯「燒掉了」 軍備局少將張大偉遭起訴 14:272021/08/26 社會 國巨前總裁陳木元無照駕直升機 台東地檢署起訴建議從重量刑 16:372021/08/26 社會 漢光9月中登場 萬噸巨艦火炮先出擊！海上長城 4艘紀德艦同框氣勢驚人 04:102021/08/26 焦點要聞 卡達空軍F-15QA戰機正式亮相 取名小神鳥 17:582021/08/26 軍事 BNT將以「復必泰標籤」提前抵台 藍委：直接打臉民進黨 07:412021/08/26 政治 台積電調漲晶圓代工價格 恐壓縮IC設計廠獲利 13:012021/08/26 財經 尚青論壇》中國偵察無人機現蹤沖繩 驚動日本（陸文浩） 12:172021/08/26 尚青論壇 台積電漲幅收斂 台股盤中翻黑力守17000點大關 13:012021/08/26 財經 台積電穩盤 台股終場翻紅收17066點 15:322021/08/26 財經 因為這問題 英航艦聯演後直奔日本 22:022021/08/26 軍事 政治熱門新聞 看完蔡政府最新民調 施正鋒語出驚人 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 2縣市霸氣發現金 網友不禁向蘇貞昌喊這句 - 政治 看到蔡英文親上火線否認「內閣改組」 網驚：事情鬧大了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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