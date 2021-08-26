共機今天再次進入我西南防空識別區，特別的是，今天擾台的2架次共機，其中1架是「直-9」反潛直升機，這是國防部去年9月17日公布共機動態迄今，首度紀錄到共軍出動直升機擾我空域。

國防部晚間表示，解放軍有1架次「運-8」反潛機、1架次「直-9」反潛直升機自台灣海峽以南進入我西南空域防空識別區；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。