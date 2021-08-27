郭正亮:政府接受復必泰簡體字BNT的真正原因

對於黃暐瀚爆料，首批195萬劑BNT疫苗預計9月1日抵台，外盒包裝上會有復必泰字樣一事，前民進黨立委郭正亮推測，政府為什麼會同意？因為「情勢所逼」，真的被高端氣死，怎麼量這麼少？9月1日要開學！

資深媒體人黃暐瀚26日爆料，首批195萬劑BNT疫苗預計8月31日上飛機，9月1日抵台，外盒包裝上會有復必泰字樣，瓶身則有「新型冠狀病毒mRNA疫苗」簡體字。

衛福部長陳時中26日也證實，相關報導跟事實沒有相去很遠，不過到貨日期到現在都還沒有確定。至於媒體詢問，上面會有復必泰字樣及簡體字嗎？陳時中說，復必泰本身就是簡體字，這兩個是一樣的問題。

對此，前民進黨立委郭正亮在中天電視《正常發揮》指出，政府為什麼會同意？因為真的被高端氣死，怎麼量這麼少？9月1日要開學，真正是這個壓力，恨鐵不成鋼，做那麼慢，現在要開學。

郭正亮推測，如果9月1日開學之後，只要出一點問題，怎麼辦？所以坦白講是「情勢所逼」！