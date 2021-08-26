李家妤剛開始播時，最不習慣的是讀稿機。（中天新聞提供）

李家妤外型甜美，受到廣大網友的關注。（中天新聞提供）

在今年5月中天所舉辦的第一屆《新媒體網紅•主播選拔大賽》拔得頭籌的李家妤，畢業後正式加入中天新聞，並開始在中天海外頻道中天亞洲台播報，提及初登主播台的挑戰，李家妤透露：「剛開始播的時候最不習慣的是讀稿機，掌握讀稿跟腳踩配合的速度花了不少時間，還有即時掌握最新報導的能力，有時候會遇到臨時插進來的稿子，這時就會了解媒體人要隨時掌握最新資訊的應變力。」而她很珍惜這個機會，以此勉勵自己要多磨練。有著亮麗外型的她，登上主播台即受到網友關注，還有｢美人妤｣稱號。

畢業後即進入中天新聞的李家妤，深刻感受到在媒體業每分每秒都需和時間賽跑，一開始播報時，她也花時間做功課，還特別觀摩前輩張雅婷、張若妤兩位主播在中天亞洲台播報的片段，另外同事的幫忙也讓她受益良多：「她們真的都是好優秀的前輩，還要特別感謝珮瑄姐，在還沒正式播報前，我把練習播新聞的音檔傳給她，她給了我很大的指導。」除了不斷跟優秀前輩學習，家人及朋友也是李家妤的最佳導師：「他們都會準時收看晚上7點亞洲台播報，我的咬字速度及抑揚頓挫，他們都會告訴我哪裡需要調整！」

李家妤畢業於文化大學新聞系，穩健的台風在選拔大賽令評審印象深刻，而這些肯定反而激勵她要更精進自己的能力，「下班後我會去找當天播的新聞檢視，回到家也是點開不同媒體的App看新聞，不斷練習讀稿！」而中天當家主播盧秀芳則是李家妤的偶像，她曾上過盧秀芳主持的《辣晚報》，當時她有機會近距離觀察節目錄製，她發現進這一行還有太多需要學習的地方：「最佩服秀芳姐的臨危不亂，播新聞的時候可以不用看讀稿機，自己的腦中就已經順過(內容)！」

除了對新聞工作充滿熱情，李家妤還會許多才藝，像是拉小提琴、彈鋼琴等，而這也是她紓壓的方式：「做這些事情的時候可以什麼都不用想，很容易把平時緊繃的狀態拉回來！」對於未來，李家妤有著新聞人的熱血抱負：「面對任何困難的狀況都能處變不驚，並靠自己的努力幫助社會需要幫助的角落！傳遞正能量，這點對我來說是一直很嚮往的！」