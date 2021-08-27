中秋節將至，屏東7個身心障礙團體首次以整合商品、聯合行銷的概念，推出中秋禮盒。（謝佳潾攝）

中秋節將至，屏東7個身心障礙團體首次以整合商品、聯合行銷的概念，推出中秋禮盒。（謝佳潾攝）

中秋節將至，屏東7個身心障礙團體以整合商品、聯合行銷的方式，推出「跨越障別」的中秋禮盒，盼在疫情的衝擊下一同度過難關，而縣長潘孟安也拍攝廣告力挺宣傳，並率先訂購20萬元的伴手禮，拋磚引玉呼籲大眾協助社福團體。

潘孟安指出，疫情下，社福團體在募款方面受到嚴重衝擊，縣府團隊與身心障礙團體溝通後，為讓身障者有源源不絕的訓練及作業機會，首次嘗試推出聯合商品，讓大家看見屏東在地身障社團多一度的真心良品，而大家的購買除讓他們獲得實質鼓勵外，也能穩定機構營運。

他說，聯合商品的禮盒質感也是賣點之一，是由屏東插畫家張芮綺Riggie授權畫作包裝，禮盒面上有「愛屏東」的點字，盒蓋側邊也有手語圖案，讓送禮時多一個話題，也多一份對身障朋友的關心，而盒蓋上一句「障礙是相對的，愛也是」，讓送禮與收禮都變成一種「愛的相對論」。

社會處表示，縣府運用公益彩券盈餘基金幫忙印製產品DM，並拍攝廣告「我做的」大力宣傳行銷，同時也率先訂購20萬元的中秋伴手禮，期待今年大家揪團買起來，把愛送出去。

社會處說，「我做的」是由縣長擔任最佳開箱員，打開由7位身障青年職人製作的好禮，而這份「我做的」禮盒裡，有蛋黃酥、手工餅乾、咖啡包、手工皂及皂盤等多元性品項，除應景的月餅點心外，也搭配對味的咖啡，同時還推出手工皂禮盒，陪同大家對抗疫情。

縣府表示，自閉症協會（訂購專線：7351024）、屏東縣啟智協進會（訂購專線：7070766）、屏東基督教勝利之家（訂購專線：7381264）、基督教伯大尼之家（訂購專線7367264）、琪拉烘焙坊（訂購專線：8892292）、向陽啟能協會（訂購專線：7217361）、伊甸社會福利基金會創皂工坊（訂購專線：08-875337）等7個團體，除推聯合商品外，也保有獨立商品，歡迎大家一同選購。