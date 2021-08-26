巷弄內尋常可見的風景之一，就是花盆、三角錐、輪胎、招牌等各式各樣的物品被放置路旁，霸佔停車位；一名網友分享影片，一名中年女子將自己的車開出後，優哉游哉地將路障、三角錐、花盆等物品擺好擺滿，讓該名網友忍不住嘲諷，這是個「好鄰居的故事」。其他網友看了，教原PO一招，「碰到這種好鄰居，當然是先去申請劃設紅線」。

「這是一個怕轉彎處會被亂停車。所以設置路障的好鄰居的故事。」，一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享影片，只見巷弄中一名中年女子，將自己的轎車駛離路旁後，以極為悠哉又熟練的姿態，將一旁的路障、三角錐、花盆，如同排隊一般排排擺好，再悠哉地上車離去。

眾多網友看完，教原PO一招：「碰到這種好鄰居，當然是先去申請劃設紅線」、「幫幫她 申請畫紅線！」「幫他直接聲請紅線」、「可以申請紅線嗎？ 一起不要玩。」。

更多人則是忿忿不平地表示：「怎麼到處都有這種人啊」、「一堆就是認為停久了就是牠們家的 一堆這種垃圾」、「我家斜對面也是一個奇葩，花盆越擺越出來，已經影響他人，某戶人家受不了直接檢舉，他立馬乖乖把花盆移走」、「這還算不錯是可以移動的，我家巷口轉彎處，被擺了起碼20幾個大大小小盆栽，連移都不能移，巷子只能一台車過，還被擺盆栽，很想檢舉」、「我不會教你花錢買一台車牌註銷的中古車，然後故意去停那個位置，讓他感到困擾」。