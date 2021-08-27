台北市長柯文哲兩任即將屆滿，外傳柯文哲可能會去參選高雄市長，引發各界討論。民進黨台北市議員王世堅對此表示，「不可能」，那完全是玩笑話，柯文哲完全是講氣話啦，他就是想逗一下中央、逗一下陳其邁，他從來沒有講過要去選高雄市長。

王世堅26日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，過去這段時間，台北市副市長黃珊珊擔起市政府非常多的重責大任，所以憑她的能力當市長沒有問題，而她也擔任過五任議員，做得非常好。黃珊珊聲望一點一滴的累積，就像蝸牛在爬一樣，累積到現在，民調最高點的時候雖然才14％或15％，但是這就足以讓國民黨敗選。因此民進黨如果處理得非常得宜，民進黨在台北市仍大有可為。

主持人黃光芹問到，柯文哲有可能到高雄去選市長嗎？王世堅回應表示，「不可能」，那完全是玩笑話。柯文哲當了兩任的市長，他大可以功成身退，何況他那麼愛他創的民眾黨，就乾脆回去專心擔任黨主席，把黨搞好才對。

王世堅認為，柯文哲若到高雄去挑戰市長，等於是「政治輕生」。因為對手太強勁，對手的民意支持度達85%，完全沒有柯文哲的空間。柯文哲完全是講氣話啦，他就是想逗一下中央、逗一下陳其邁，他從來沒有講過要去選高雄市長。