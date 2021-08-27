巫苡萱挑戰越野自行車。（民視提供）

《綜藝新時代》本周浩角翔起、籃籃與巫苡萱來到宜蘭三星體驗「國家級自行車訓練」，有光榮的奧運選手就一定有好的教練，職人黃章桐目前是國家級的自行車教練，節目將帶大家一同感受國家級的訓練。

錄影時間適逢台灣奧運國手光榮奪牌之時，所以決定以節目的經典代表作「人體腳踏車」向偉大運動員致敬。「人體腳踏車」由巫苡萱飾演為選手加油的教練，籃籃拉住跪在前面浩子的雙手，並坐在工作人員背上，工作人員跪趴在平躺的阿翔正面，「浩翔籃」3人用「人體腳踏車」詮釋奪牌前瞬間的畫面。

但因為臨時被浩子cue，阿翔反應不及，原地開始配合動作，沒想到阿翔因此將頭放到浩子「害羞的兩腿間」，讓阿翔心驚狂喊：「你就不能過去一點嗎！我差點就碰到了啦。」浩子更搞笑直接跪著腿開，用「正面小浩子」差點壓阿翔的臉，讓阿翔急的推開浩子屁股，巫苡萱則在一旁羞喊：「不好看啦！」尷尬到噴飯的開場笑翻眾人。

看著選手們在場地內自行車訓練，一次次地從高處落下，眾人都看得心驚膽戰，沒想到巫苡萱竟然語出驚人的表示很刺激「看起來很好玩」，此話一出跌破眾人眼鏡，主持人也表示從來沒有聽過來賓有這種要求，所以推派巫苡萱上去體驗，沒想到巫苡萱到了最高處後竟秒認了「會害怕」，牽拖自己腳短上不了車後就放棄。