日前連槓41期的威力彩，頭獎27億最後獎落三峽，開出一注獨得，沒能一夜致富沒關係，面對即將到來的9月，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：15

屬馬人在9月份，會有一種等待收割的情感，希望過去的努力，可以在這個月得到成果，但是這部分可能要失望了，因為時機尚未成熟，所以還不能迎來好消息，但是也無須感到失望，因為努力終會得到成果，在往後的發展上，事情會漸漸走向圓滿。

【羊】幸運數字：7

屬羊人在9月份，容易遇到一些想佔便宜的人，雖然這個月的自己充滿熱情，像個天真活潑的小孩子，願意當救世主去照顧身邊的人，替人們帶來希望，但很可惜，這些有求於你的人，往往都是負心人，所以這個月要有所保留，別在付出後，才感到沒有回報。

【猴】幸運數字：15

屬猴人在9月份，是最典型的扮豬吃老虎，外表看起來鬱鬱寡歡，似乎心中充滿著許多苦惱，給人一種需要被幫助的感覺，但實際上，本月卻是暗暗的獲利良多，尤其是在財庫上，不斷的累積，自己雖然清楚，但隱藏得很好，建議屬猴人，適時的分享一些，能獲得更多的人心。

【雞】幸運數字：16

屬雞人在9月份，是個自我進修的好時機，這段時間的求知欲望大增，如果可以上上課，充實自己，會帶來相當大的效果，不過也因為太想學習，所以容易選錯適合自己的課堂，或是遭人欺騙，因此在課程的篩選上，更要謹慎，才能為自己帶來最大的幫助。

【狗】幸運數字：18

屬狗人在9月份，有種大難臨頭的感覺，突發性的狀況，會讓自己不能承受，原本風平浪靜的生活，可能會出現意想不到的事件，這時的你，容易變得不知所措，好在運勢並沒有離你而去，只要靜下心好好思考，就能度過難關，同時在你身邊，還會有貴人出現，給予強而有力的支援。

【豬】幸運數字：18

屬豬人在9月份，可以說是不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香，擁有本月所有生肖最強運勢，如果現在的你，正面臨著挫折與挑戰，千萬不要氣餒，因為幸運之神即將到來，你的壓力會慢慢被釋放，無論工作或感情上，都能得到眷顧，因此可要好好把握這個月，為自己好好努力。

★民俗說法，僅供參考。