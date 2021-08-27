運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享8/28是天赦日，這天是玉皇大帝開天門巡視人間的日子，如果在天赦日行善，會有百倍回報，做壞事也有百倍的報應，所以這天一定要多行善積德。要消災之人，記得今天可以茹素，或禁食牛肉，也可以去寺廟祈福、還願，請神明保佑自己和身邊的人平安健康。

天赦日是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子，有如古代皇帝對罪犯實施特赦，減輕罪犯的罪行，讓犯罪的人有機會重新做人。所以，如果在天赦日這一天，能誠心懺悔過去所造作的種種過錯，從今以後努力改過行善，誠心祈求玉皇大帝開恩赦免，就可以有轉運、旺運的效果。

天赦日是上天開恩特赦的大好日子，艾菲爾老師提醒大家可利用這天前往天公廟懺悔赦罪。若是無法前往廟宇，請在家裡拿張白紙，寫下你想懺悔的事情，然後心中專心想著玉皇大帝的聖像，幫自己清淨一切業障。最後將紙撕掉丟到垃圾桶，象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來不會再犯同樣過錯。

艾菲爾老師建議天赦日這天不要吃牛肉，有一說法是認為體型大的動物有佛性，牛是人類食用的動物中體型最大的，因此這天最好避免吃牛肉；還有另一說法是認為牛、馬和狗是人類為了報恩投胎轉世的，都是比較靈性的動物，因此天赦日這天不宜食用。

艾菲爾老師最後提到，近期如果感覺到自己的運氣變差，不如從前，一定要多說好話、做好事、心存善念，即可趨吉避凶。也可以利用接下來的吉日，祈求神佛菩薩為你除厄降福。

8/28天赦日：求平安、化解因果業障、轉運

9/3麒麟日：求子、求孕、改運、祈福

9/6地藏王菩薩佛誕：祈福、轉運、求平安、化解冤親債主

9/11鳳凰日：求子、求孕、求桃花

9/21太陰娘娘聖誕：求桃花、求姻緣、斬爛桃花

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