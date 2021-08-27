皇翔建設對貨櫃三雄情有獨鍾，今年以來大舉敲進航運股，但近期台股一度崩跌逾1400點，皇翔在大盤反彈過程中持續減碼，25日再度公告處分萬海1310張持股，總交易金額達3.36億元，處分利益為34萬元。公告一出來，讓不少網友大驚，一張賺260塊絕了；花3億只賺34萬，不要鬧了啦！

皇翔繼上周處分萬海1371張持股，獲利53.8萬元後，25日再度公告以每股256.7元、處分萬海1310張持股，總交易金額達3.36億元，獲利34萬元。

航運三雄長榮、陽明、萬海今年上半年股價大漲，皇翔利用閒置資金短期交易逾20次，隨著航運股7月股價重挫，皇翔短線「翻船」認賠殺出。

皇翔公告，在7月至8月期間多次處分航運股票，長榮虧損4667.8萬元，平均交易價格為137.81元；陽明虧損1413.6萬元，平均價格為162.85元；萬海以每股222.95元出脫，虧損2619.6萬元；雖然三檔累計虧損8701萬元，不過5月下旬以來，針對長榮、陽明、萬海已認列獲利約2.23億元，整體仍大賺超過1.3億元，操作績效相當亮眼。

皇翔搶當「航海王」，有時也會不小心翻船，近期航運股跌深反彈，就急著解套落跑。8月23日~25日，皇翔賣掉萬海1310張、獲利34萬元，雖然小賺沒賠，仍被PTT網友狂虧，「34萬??? 賣間廁所就超過了吧」、「34萬…美金嗎」、「券商：你是來賺退佣的吧！」、「3億多賺30多萬？你確定不放銀行定存？」、「搞不好是老板還在讀高中的兒子在玩」。

但也有人認為比套牢的水鬼強多了，「太強了，賺爛了」、「超強的 股神皇翔」、「大賺便當 晚上開趴有錢了」、「暴賺手續費」、「國家感謝你的稅金」、「有賺就好了， 多少人一堆都賠錢」。