195萬劑BNT疫苗預計最快將於8月底抵台，預計供應12至18歲學生施打，不過這批疫苗，就是日前引起爭議、由上海復興代理、且印有「復必泰」標籤的BNT疫苗，政府從一開始強硬反對到現在突然開放進口，過程中究竟有什麼考量？BNT疫苗獲美國全面授權，是否影響國內疫苗供應的現況？

指揮中心指揮官陳時中表示，日前接獲台積電、鴻海永齡的相關訊息，有另一批上海復星代理的BNT疫苗原廠疫苗300萬劑，將於8月下旬出廠，而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，若不爭取，該批疫苗將送往土耳其，「訊息傳來後，3小時就決定購買。」

這批疫苗在包裝上印有「復必泰」標籤，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，指揮中心指出，雖然這與原約定的標示方式不同，但這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，可在標示方式上給予彈性。據了解，該批疫苗數量約195萬劑，若順利，最快8月底、9月初就能抵台，不過陳時中語帶保留表示，目前無法得知確切到貨時間。

如果如數到貨，這批疫苗扣掉120萬名學生，還有約80萬劑，一部分會給第一類的人員施打，所剩不多的疫苗會重開平台讓民眾開放登記。

指揮中心指揮官陳時中說明此次BNT疫苗來台的細節。(圖片來源：指揮中心提供）

但為何出現這樣戲劇性的轉折？當初指揮中心堅持包裝上不可有復星藥業、復必泰相關字樣，為何這次放行了？

●中國大陸尚未核准進口國外疫苗 上海復星亟欲脫手

為何由上海復星藥業代理的BNT疫苗突然轉給台灣？根據《路透社》報導，中國大陸當局尚未許可國外疫苗進口，因此這批原本要送往大陸、由德國BioNTech生產、包裝的疫苗無法運抵中國大陸而遭釋出，上海復星藥業欲脫手，加上鴻海、台積電事先獲得消息通知指揮中心，最後搶疫苗成功。

●為何突然放行「復必泰」標籤字樣的疫苗？專家：這一直都是政治爭議

在台灣缺疫苗的當下，指揮中心放寬標籤有「復必泰」字樣的疫苗，網友大罵早知如此，何必當初，不禁令人好奇這當中是否有什麼因素，讓指揮中心態度360度大轉變？

(圖片來源：復興藥業官網）

指揮中心僅表示，BNT疫苗已被美國食品藥品監督管理局完全批准可用於16歲及以上人群，因此只要疫苗的內容物是安全有效的，抵台後經過食藥署檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞就開放民眾施打，而為了因應9月份開學季，未來會保留給學生族群。

關於標籤的爭議，陳時中指出，當初簽約時有標籤字樣的要求，但沒有因為這個因素影響要盡早拿到疫苗的決心，未來進貨也會遵循這樣的規定，若之後有現貨緊急釋出，標誌的要求會放寬。

但因為標籤字樣而阻擋疫苗進口全民皆知，林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成就指出，當初政府這麼堅持不能有「復必泰」字樣，現在又突然開放了，中間有什麼政治因素不得而知，「這個爭議一直都是政治考量，不是科學因素。」

前疾管局長張鴻仁也表示，標籤的文字只是方便在不同地區販售，台灣也常看到國外原廠藥因為緊急使用而來不及翻譯、只能用原文標示，「所以『復必泰』3個字不是問題。只要疫苗能進來，所有規定都是次要的。」

不過台大兒童醫院院長黃立民則認為，這跟時空環境變化有關。因為當時國內疫情輕微、需求量不高，加上有藥廠來主動接洽疫苗相關事宜、錯估是買方市場，因此政府態度很強硬；但現在發現全球都鬧疫苗荒、是賣方市場，且國內疫苗有缺口，所以才開放輸台。

●BNT疫苗獲得美國全面授權 日後疫苗市場有何變數？

BNT疫苗獲得美國完全授權，意味著可以跳過政府，由藥廠直接進口、販售，開啟疫苗買賣自由市場，據媒體報導，包括去年就已經獲得德國BioNTech有條件授權的台灣東洋和日前表態有興趣的保瑞藥業都躍躍欲試。

不過兩者都碰到一個問題：BNT代理權在上海復星手上。台灣東洋董事長林全指出，要有銷售權才能跟政府申請藥證，但大中華地區代理權在復星藥業手上，所以想要代理，都要跟復星藥業洽談，有機會，但要看未來政府的態度和政策。

台灣輝瑞也表示，疫苗研發前，BioNTech早已和復星醫藥簽約，復星醫藥掌握大中華地區的代理權，而輝瑞在疫苗的市場配給和銷售上沒有角色，因此無法回答台灣輝瑞是否會進口BNT疫苗。

BNT疫苗獲得完全授權，是否會影響國內和國際的疫苗現況？張鴻仁認為，現在討論這個問題還太早，因為光書面文件申請、核准就要數個月，開始能進口可能是幾年後的事情，「現在連美國都還在觀察，台灣還早呢。」

黃立民則表示，沒有藥證一切都不會改變，如果藥證順利通過，國人多一個選擇，也可以紓解疫苗不足的問題；至於是否會加重國際間疫苗貧富差距愈拉愈大的問題，黃立民指出這可能無可避免，主動購買的貨源比被動受捐穩定，這就要看WHO或相關機構是否能改善這個問題。