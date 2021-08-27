「陣咳性（一咳就停不下來）、咳到會（想）吐、咳到最後會倒吸一口氣，要懷疑百日咳」林口長庚紀念醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成醫師說明，百日咳的英文俗稱是Whooping cough，其症狀如同表音詞Whoop會有異於一般咳嗽的高頻率尾音，在疫情期感染百日咳的民眾難以克制地咳嗽，常會在公共場合遭受異樣眼光，而目前已有疫苗可以預防，建議於疫情時代，呼吸道相關傳染病的疫苗能接種都盡快施打。

●百日咳鎮咳難！罹病之苦 大人小孩都要怕

基層醫療協會理事長暨小兒科診所院長林應然醫師表示，百日咳是高度傳染性的細菌性傳染病，一位新冠病患可將病毒傳給至少二到三人、新冠肺炎Delta變種病毒是一位病患可傳給六到九人，而根據歐盟疾病預防與控制中心數據，百日咳桿菌的傳染力為一位病患可傳給十五到十七人之多，傳染力比新冠肺炎還驚人。

百日咳不僅會引發嬰幼兒重症風險，也會對成年人帶來長期且劇烈咳嗽莫大痛苦，尤其患有慢性病的年長者可能會引發共病加重之風險，也常因為頻繁、劇烈咳嗽而無法好好吃飯、睡覺，甚至可能咳到氣胸、肋骨斷裂等。

●保護力會消失 疫苗每十年要補打 感染過百日咳也應追加接種

黃玉成醫師說明，目前百日咳預防以接種破傷風、白喉、百日咳抗原成份混合製成的三合一疫苗為主，雖然多數民眾在小時候接種過的五合一或四合一疫苗都含有百日咳成分，但抗體保護力會每年遞減，因此建議成年人、老年人與青少年，應每十年注射一次減量三合一疫苗（Tdap）預防百日咳。

特別是孕婦，更建議在懷孕28-36週時注射減量三合一疫苗（Tdap），透過胎盤使寶寶一出生即有保護力。黃玉成醫師也提醒，並非得過即鎧甲加身、百咳不侵，其抗體也會隨著時間消失，因此建議也每十年也要補追加接種。

●慢性病患、長輩、留學生、破傷風預防 也可優先考慮追加接種

林應然醫師提醒，門診中，有不少準備出國留學之年輕人因國外學校要求而注射百日咳疫苗，故呼籲留學生族群出國前應先了解當地國家規定；另也提醒慢性病患者、因為受傷需要打破傷風疫苗之民眾，目前疾管署已建議7歲以上民眾優先接種白喉、破傷風與百日咳三合一疫苗，用以替代破傷風疫苗，以得到更全面的保護力。

林應然醫師補充，想預防百日咳等飛沫傳染病，不僅要靠注射疫苗，平常也要勤洗手，出入公共場所盡量要戴口罩，這樣才能有效預防百日咳傳播，並避免多種傳染病、慢性病交互影響而造成健康雪上加霜。