中央流行疫情指揮中心證實將有一批印有簡體字「復必泰」的BNT疫苗抵台，國民黨立委鄭麗文怒轟，綠營當初上下抹黑復必泰是中國製疫苗，就只是為了替連二期試驗都還沒做完的高端開路，如今髮夾彎，請問民進黨是把人民當笨蛋嗎？

鄭麗文表示，民進黨當初如此不顧全民健康安全卡關救命疫苗，一心只想操弄意識形態謀取政治利益，在疫情爆發後才發現抵擋不住爆炸的民怨，陳時中部長才又髮夾彎改口說「疫苗內容物安全有效、從原廠來的最要緊」，請問民進黨真的是把人民當笨蛋耍嗎？

鄭麗文痛批，民進黨從五月底造謠到現在，有多少寶貴性命因為你們的政治操作而犧牲？民進黨散布假消息的這些人難道都不用罰300萬嗎？不斷用仇中言論蒙蔽自己執行不周、不願意多採買國際疫苗的事實，讓台灣人在等待交貨的空窗期內只有「趕鴨子上架」的高端疫苗可以選，蔡政府如此為難人民，良心究竟在哪裡？

鄭麗文強調，永齡基金會赴歐成功爭取疫苗交貨，讓我們在一周內能取得150萬劑BNT及時雨，緩解疫苗短缺的窘境，而指揮中心收割神速，竟然立刻發布新聞稿說是「公私協力積極爭取」，但看看南韓總理的「積極爭取」，都是親自出馬到當地催貨。

鄭麗文直言，請問蔡政府你們至今有誰為了爭取疫苗交貨拿出任何實際行動？ 錯誤政策導致疫苗嚴重缺乏，難道只要雙手一攤就能把所有責任都甩鍋給對岸阻擋、甩鍋給人民打太快、甩鍋給國際疫苗都很短缺？有這種死不認錯卻又搶著邀功的無能政府，真的是人民最大的悲哀。