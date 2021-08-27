打高端猝死爆出第4例! 高大成酸中央"吹噓過頭漏氣" 提醒"接種大忌"不可行

高端疫苗開打後，目前已傳出4名接種後死亡案例，引發民眾擔憂，施打率也大幅降低，對此法醫高大成表示，他支持國產疫苗，也認同政府鼓勵施打是對的，但「吹噓吹過頭漏氣了」，呼籲政府不要太膨風。

高大成接受中天新聞採訪說，再好的疫苗都有其危險性，高端目前出現這些情況也不是很意外，目前4名死者也都還沒證實死因跟疫苗有關，但高大成也說，出事後馬上就斷言死因實在不太好，他舉出39歲的吸毒死者為例，立刻就有許多人出來說死因是吸毒，本來就會出事，雖然他贊同跟疫苗應該無關，但以法醫立場來說覺得實在不恰當，只會讓反感的人更反感。

對於政府不斷鼓吹民眾施打高端，高大成說，其實政府沒做錯，畢竟當前疫情真的嚴峻，其他疫苗不夠去打國產也沒什麼問題，因為國產也沒什麼不好，有什麼疫苗就都去打，覆蓋率過50%後就安全很多。但高大成話鋒一轉，表示也不要矯枉過正，他說國外醫療技術，台灣可以平起平坐就不容易了，「一直吹噓說這比國外疫苗更好更厲害，到時候出人命怎麼辦」，就說與其他疫苗同等級就好了，吹噓過頭就漏氣了。

高大成也呼籲民眾，注射疫苗前一個禮拜，務必保養好身體，不要繼續喝酒、熬夜，修身養性，就算有慢性病，吃藥顧好身體健康，打完疫苗後多休息、喝水，其實都不太會出事。