習慣與民爭利的蘇貞昌，突然變成聖誕老人，先是推翻自己的五倍券讓民眾免付1千，到昨天表態要替全體軍公教加薪，表面是從善如流，實則暴露出疫苗政策失靈所導致的民怨未爆彈，這已逼得他必須在政治上做出罕見的妥協，搶救內閣民調之餘，更是要砸錢保官位。

在順風順水之際，蘇貞昌的專斷獨行，或許能自稱霸氣；但當民氣轉向，歹剃頭的性格，只會更加顧人怨。

此次蔡政府民意流失，肇因在於自信心超過能力的蘇內閣，從5月疫情爆發初期的坐以待斃、6月跨國四處求援，到7月疫苗青黃不接、8月幾近斷炊。一路以來，人民的不耐，逐步侵蝕政府穩定執政，蔡、蘇體制陷入瓦解的改組危機。

台灣民意基金會最新民調顯示，蘇內閣滿意度剩4成5，不滿意度4成7，這已是連續3個月困在死亡交叉。精擅偵測民意的民進黨，自然會有一股集體派系力量，逼這位行政院長調整步伐，避免全黨陪著他一塊沈船。

因此，在疫苗風暴未解之際，五倍券及軍公教薪資凍漲政策的改弦易轍，就是蘇貞昌在內外交迫的壓力下，不得不祭出的「蘇修路線」。

不可諱言，此刻並非蔡英文屬意改組內閣的最佳時機，否則年底公投結果一旦不如預期，是該叫新閣揆如何是好？因此，即便近期蘇內閣表現荒腔走板，幾乎像是在應付垃圾時間，但整體而言，情勢確實還沒壞到非換閣揆不可。

只是，民進黨終究是選票動物，一旦疫苗繼續搞不定，如果又讓五倍券變成「吃芝麻、掉燒餅」的民怨政策，民進黨為避免火燒厝內，逼蔡換蘇注定將成為黨內的主旋律。為避免下台之日提早到來，蘇貞昌選擇讓步，當然也是形勢比人強而不得不為的妥協。