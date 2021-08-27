大陸一線女星趙薇昨(26日)深夜被網友發現，其主演《還珠格格》系列、《情深深雨濛濛》、《虎媽貓爸》、《京華煙雲》等作品突然遭影音平台全數下架，搜尋「趙薇」名字更是查無此人，連微博的「趙薇超話」也被關閉，隨後更有消息指出，趙薇疑被大陸官方列為劣跡藝人，隨時都可能面臨被封殺的命運。隨後更有陸媒撰文分析，趙薇疑被封殺的3大原因。

趙薇主演作品全數遭大陸影音平台下架，她本人至今尚未回應。然而就有陸媒分析她極可能遭封殺的3大原因，第一點就是經濟問題。趙薇與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切，富商老公黃有龍與政商兩界也有深厚關係，趙薇夫婦2017年因以空殼公司收購上市公司萬家文化，兩人不僅被罰款，還被處罰5年禁入證券市場。而對於這樣的懲罰，趙薇從未在公開場合回應過。

第二個原因就是，她近來受到大陸演藝圈各種風波影響，導致2001年的軍旗裝事件再次被翻出，即便她當年數度為此公開道歉，還是被大陸網友罵翻。第三個原因，則是趙薇被旗下藝人張哲瀚在靖國神社拍攝風波牽連，因為張哲瀚通過社群網路道歉，仍舊不被外界原諒，如今身為張哲瀚老闆的趙薇作品全被下架，極有可能是張哲瀚事件影響。

趙薇昔上節目開玩笑說自己殺過人的片段也被翻出。(取自微博)

隨著趙薇疑被封殺的傳聞越演越烈，她昔日受訪影片也被翻出。影片中趙薇被女主持人問到有什麼祕密，她笑說：「我好想給妳秘密，但我已經快成為一個沒有秘密的人。」接著趙薇語氣突然變得嚴肅，表示「我殺過人」，影片令人越看越毛。