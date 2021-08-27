中秋節是烤肉、送禮旺季，雖是9月21日才過節，全聯全店食材和集點換購、預購活動，提早聯手營造烤肉氛圍，中秋烤肉相關商品、食材76折起，集點換購、預購活動一系烤肉神器4折起，預計今年有不少人選擇宅烤，業績可望成長1成；city’super獨家引進北海道巧克力品牌ROYCE’全新限定禮盒，早鳥預購享88折。

全聯提倡「在家烤，安心吃」，中秋烤肉相關的魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果，今（27日）起至9月23日最低76折起，還推出限量人氣名店醬料供選購。今起至12月2日還首次與日本人氣品牌recolte合作全新「日本自煮料理神器」集點換購活動，8款經典紅與時尚白的個人小家電及品酒好物，適合2人以下小家庭和單身族。

全聯首次與recolte推出「日本自煮料理神器」集點換購活動，8款經典紅與時尚白的個人小家電及品酒好物，會員扣500福利點、1000福利點或集10生鮮積分加價換購，最低4折起。（全聯提供）（未滿18歲請勿飲酒）

宅煮、烤肉必備的「氣炸鍋」、「迷你煎烤盤」、「雙面煎烤盤」、「電子鍋」；早餐或品酒不可缺的「仿手沖花灑萃取咖啡機」、「經典快煮壺」、「電動紅酒開瓶器」、「真空瓶塞」都有，會員扣500福利點、1000福利點，或集10生鮮積分，可用280元至2880元4折起加價購。（未滿18歲請勿飲酒）

此外，還有便利烤、少油煙的鍋具、烤盤、卡式爐等改良烤肉利器，像是馬卡龍色系「韓國Dr.Hows 2.0Kw卡式瓦斯爐」、「生活工場多功能麥飯石烤盤」、「TOFFY Classic無煙電燒烤盤」、「THOMSON自動排煙多功能燒烤器」、「美國Oster陶瓷電烤盤」、「日本IRIS 2口IH免安裝調理爐（無腳架）」、「MULTEE摩堤A4 PLUS IH智慧電磁爐」等10款商品，今起至9月30日搭配福利點數加價399元至4580元預購最低51折起。

全聯「recolte 2Way Grill Amet雙面煎烤盤」，市價4990元，10生鮮積分或1000福利點+2280、500福利點+2880，46折起，首批限量3000件。（全聯提供）

city’super因應中秋節主打首度在台亮相的ROYCE’中秋期間限定「北海道的回憶」系列禮盒，包裝上有北海道四季及動植物手繪插圖，價位介在990元至1680元間。其中，有隱藏版開心果小熊巧克力的「北海道回憶 繽紛組合」和超過1／3是全新隱藏版甜點的「北海道回憶 巧克力四季」，最具話題；「北海道之旅 繽紛組合」則匯集如醇巧克力、巧克力條及巧克力威化等人氣熱銷巧克力。

city’super獨家引進ROYCE’「北海道回憶 繽紛組合」1680元，內含5種共18枚的甜點。（city’super提供）

9月12日前於city’super全台6店+板橋、桃園2間快閃店、遠傳friDay購物平台開放預購，早鳥享88折優惠；且瞄準中秋送禮需求，企業大宗訂單享禮盒客製化服務，預計可較去年同期業績增3成。