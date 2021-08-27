阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場外昨天發生兩起奪命炸彈攻擊，激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。幾個小時後，一場大爆炸又於今天凌晨撼動喀布爾。

法新社人員聽到最新這起爆炸聲響。路透社也引述兩名目擊者報導，住在離機場約3、4公里外的居民聽見爆炸聲。

路透社引述塔利班組織（Taliban）發言人指出，居民聽到的爆炸聲響是美軍在摧毀彈藥，情況受到控制。（譯者：楊昭彥）1100827