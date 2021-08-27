喀布爾凌晨再傳爆炸聲響 疑美軍摧毀彈藥所致 04:462021/08/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場外昨天發生兩起奪命炸彈攻擊。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場外昨天發生兩起奪命炸彈攻擊，激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。幾個小時後，一場大爆炸又於今天凌晨撼動喀布爾。 法新社人員聽到最新這起爆炸聲響。路透社也引述兩名目擊者報導，住在離機場約3、4公里外的居民聽見爆炸聲。 路透社引述塔利班組織（Taliban）發言人指出，居民聽到的爆炸聲響是美軍在摧毀彈藥，情況受到控制。（譯者：楊昭彥）1100827 要離開阿富汗時疑遭射擊 運輸機「緊急迴避」嚇死乘客 荷蘭26日結束阿富汗撤離 憾無法運走所有合格者 #喀布爾 #爆炸聲響 #美軍 #摧毀 #彈藥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿富汗天后搭上美軍機目睹逃難險況 士兵驚吐一句話讓她痛心 22:502021/08/26 娛樂 哈薩克軍事基地倉庫起火 隨後劇烈爆炸 00:062021/08/27 國際 喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」 至少72死 IS坦承犯案 美撤離行動繼續 22:142021/08/26 國際 美2議員一日遊阿 挨批浪費資源 04:102021/08/26 話題觀察 不允許菁英國民出走 塔利班重申美不得延長撤離期限 12:582021/08/25 國際 美議員突訪喀布爾挨轟 裴洛西：別占用撤離資源 13:062021/08/25 國際 非洲豬瘟侵台 藍營要求暫緩美豬進口 綠委：豬瘟肉是走私所致 10:532021/08/26 政治 8個美國駐歐洲基地 將接納25000名阿富汗難民 20:352021/08/26 國際 美軍撤阿富汗趕最後期限 武器裝備帶不走就銷毀 10:522021/08/25 軍事 它比塔利班更狠 美英澳警告 喀布爾機場遭恐攻威脅大 12:142021/08/26 國際 與塔利班接觸已有路線圖 英相：G7峰會提1先決條件 13:152021/08/25 國際 國際熱門新聞 喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」 至少72死 IS坦承犯案 美撤離行動繼續 - 國際 喀布爾機場攻擊12美軍喪命 美撤離行動不中斷 - 國際 - 中央社 喀布爾凌晨再傳爆炸聲響 疑美軍摧毀彈藥所致 - 國際 - 中央社 軍事介入還是填補權力真空 美學者披露北京在阿富汗首要目標 - 國際 要離開阿富汗時疑遭射擊 運輸機「緊急迴避」嚇死乘客 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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