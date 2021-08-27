在美軍執行撤離阿富汗的任務之際，阿國首都喀布爾（Kabul）遭遇自殺炸彈攻擊，造成12名美軍死亡。美國總統拜登（Joe Biden）矢言會捉到凶手。

拜登今天在白宮發表演說時，除了讚揚殉職美軍是「英雄」，他也說：「我們不會原諒、不會遺忘。我們會把你們（凶手）抓捕到手，要你們付出代價。」

拜登在這場電視轉播的演說中還提到：「我們不會被恐怖分子嚇阻。我們不會讓他們阻止我們的（撤離）行動，我們會繼續撤離。」

美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）稍早表示，激進組織伊斯蘭國（IS）今天在喀布爾發動雙重自殺炸彈攻擊，造成美軍12死15傷。一名不具名阿富汗官員說，這次攻擊另造成至少60名阿富汗人死亡、143人受傷。

喀布爾日前再度落入塔利班組織（Taliban）手中後，美方與塔利班達成協議，要在本月31日前完全撤出阿富汗。現在美國和其他西方國家正快馬加鞭從喀布爾機場撤離國民和部分阿富汗籍員工。（譯者：楊昭彥）1100827