中廣董事長趙少康日前拋出「戰鬥藍」一詞，引發不少討論。而趙少康也再次喊話，面對1450肆無忌憚的攻擊，會用更明確的態度表達具體的訴求和想法；他並強調，「戰鬥藍」下一個關鍵決戰點就是12月18日的公投，與民意背道而馳的4項政策必須被推翻。

趙少康26日在臉書表示，他要集結戰鬥藍，找回國民黨的光榮感。他希望能夠發揮戰鬥力的朋友加入戰鬥藍。而戰鬥藍的第一步，就是反躬自省，為什麼明明有很多很優秀、認真、踏實的民意代表與地方首長，卻逐漸喪失中間選民的認同？他強調，戰鬥藍會用最積極的行動，把國民黨的光榮感找回來。

趙少康強調，「態度」是維繫力量的第一步，過去這段時間，國民黨缺乏具體行動，讓民進黨肆無忌憚。因此要改變現狀，國民黨的態度要更堅定、成員要更團結。唯有拋棄個人利益，才有可能讓國民黨壯大，改變執政黨一黨獨大現狀。國民黨不是一盤散沙，而是有悠久歷史、有使命感、有卓越執政經驗的政黨，面對網路1450肆無忌憚的攻擊，會用更明確的態度表達具體的訴求和想法，絕不再讓支持國民黨的人無所適從、沒有方向。

趙少康指出，「戰鬥藍」下一個關鍵的決戰點就是12月18日的公投，與民意背道而馳的4項政策必須被推翻，戰鬥藍會用最積極的態度「堅毅理性、直言無畏」，團結起來為國民黨奮鬥、為民眾發聲。「團結、奮鬥，戰鬥藍集結！國民黨絕不再默不作聲！」

台北市議員王鴻薇留言說：「也歡迎大家給我們建議！」台北市議員張斯綱表示，「重燃支持者的支持與熱情。」台北市議員徐巧芯則說：「等等我滑手機是在戰鬥喔！（好像在發臉書文吧）不要誤會。」