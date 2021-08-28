華爾街日報引述知情人士說法報導，全球晶圓代工龍頭台積電擬漲價高達20%，除非委由台積電代工的業者肯自行吸收，否則消費者恐面臨電子產品售價跟漲的局面。

知情人士表示，台積電計劃調高先進晶圓代工費用約10%，車廠等客戶採用的成熟製程晶圓將漲價20%左右。這波漲價主要將在今年底或明年生效。

台積電傳出漲價前，全球半導體短缺衝擊蘋果公司（Apple）與通用汽車（GM）、豐田汽車（Toyota Motor）等多數車廠。通用8月宣布，北美3座生產大型貨卡車的工廠必須閒置；豐田上週表示，9月將減產40% 。

分析師認為，台積電因應晶片荒時漲價有雙重目的。短期而言，漲價可壓低需求，為別無選擇的客戶保存貨源；放眼長期，收入增加將有助台積電積極投資擴大產能。

台積電已宣布未來3年計劃為建廠、添購設備及研發斥資1000億美元。台積電位於中國江蘇省南京市的廠區正在擴產，去年宣布投入120億美元在美國亞利桑那州鳳凰城興建的廠區也已動工。

報導寫道，晶片雖然只占汽車或智慧型手機生產成本一部分，但委託台積電的廠商如決定不吸收晶圓代工漲價墊高的成本，明年消費者可能會面臨產品漲價局面。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後遠距辦公盛行，刺激筆記型電腦需求，這項產品已在晶片荒中吹起漲價風。蘋果也在最新財報法人說明會中示警，晶片短缺將在本季影響iPhone生產。

蘋果是台積電最大客戶之一，iPhone採用台積電代工的先進微處理器。台積電漲價後蘋果需要多付多少費用，還不清楚。

國金證券半導體產業分析師陸行之說，台積電漲價將支撐利潤率。他表示，台積電將太多資本支出投入先進晶圓，反而流失成熟製程晶圓代工市占率，如今跟上趨勢漲價，可彌補資本支出分配不當的缺口。

報導指出，台積電稱霸市場的地位讓它比一般供應商享有更強的定價權。

根據研究機構集邦科技（TrendForce），以營收計算，台積電囊括全球晶圓代工市場逾半江山，超過90%的先進晶片由台積電生產。

台積電今年第2季營收淨額132.9億美元，淨利48億美元。報導表示，台積電當季淨利率36%羨煞其他許多公司，但現金流通常遠低於獲利，原因是台積電將賺來的錢大舉投入建廠與設備採購。

伯恩斯坦公司（Bernstein）分析師估計，漲價可能會讓台積電營收提升10%至15%，獲利增加20%至30%，影響將反映在明年首季業績上。