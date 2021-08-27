昨全台高溫炎熱，局部地區如台南下午出現短時強降雨，今天天氣也差不多，但高溫更熱。氣象專家指出，今起至本月底，台灣地區受太平洋高壓影響，「中午前後紫外線為過量至危險級」，高溫上看37度！竹苗以南山區，午後有降雨機率。

花蓮光復昨測到35.9度全台最高溫，其他地區也有近36度，如台北士林35.8度、雲林斗南35.6度、高雄內門35.5度。今各地晴朗無雲、高溫續飆，有機會達36甚至37度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指今起至下周二（31日），太平洋高壓明顯增強，台灣地區受高壓沉降作用影響，天氣相對穩定、穩定的熱；民眾外出除了適時補充水分，也要做好防曬。

吳德榮強調，儘管午後對流發展受到壓制，不過今、明兩天新竹、苗栗以南山區仍有零星短暫陣雨機率。後天開始，降雨範圍稍稍擴大，少部分鄰近山區的平地也會有短暫雨。今各地氣溫：北部23至36度、中部23至36度、南部22至36度、東部22至37度。

另外根據最新模式模擬，高壓下周三（9月1日）略減弱，屆時水氣將增多。模式也顯示，末來一周西北太平洋無颱風發展跡象。