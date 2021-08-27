直播》副總統賴清德施打高端疫苗：打完說OK 07:342021/08/27 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德完成接種高端疫苗。(中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德出示小黃卡。(中時新聞網直播) 賴清德接種高端疫苗。(中時新聞網直播) 副總統賴清德施打高端 訂閱影音： 中時新聞網 副總統賴清德日前已完成預約接種高端疫苗，並在今(27日)上午到台大醫學院體育館接種。賴清德到場後依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後將交由醫療團隊後續掌握身體狀況。《中時新聞網》也提供現場最新情形。 賴清德到場後先進行體溫量測、報到，並由醫生問診、叮囑相關注意事項及可能發生的副作用，接著於7時36分左右完成接種。他也向在場媒體表示，打完感覺很好，打疫苗保護自己也保護家人。後來被問及打完身體OK嗎？他也回，OKOK。 時論廣場》高端猝死的獨裁判定（王任賢） 跟進蔡英文 賴清德明早赴台大接種高端疫苗 #副總統 #賴清德 #高端疫苗 #接種 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端爆緩打潮！接種人數腰斬5萬 這縣市爽約率突破10％ 22:572021/08/26 生活 高端開打3天4人猝逝 民眾出現退打潮 09:122021/08/26 生活 高端擁護者之死 04:102021/08/26 時論廣場 譚再利快評》陳時中見風轉舵了 14:092021/08/26 快評 BNT疫苗最快月底進貨 侯友宜：地方全力配合幫學生施打 15:402021/08/26 生活 基隆夫妻打高端後癱軟發抖 3度就醫留院觀察 12:352021/08/26 生活 護國疫苗不護百姓 04:102021/08/26 時論廣場 桃園男接種高端2天後不治 遺孀控：丈夫被指揮中心「增胖」 16:142021/08/26 生活 國際疫苗要來了！26.5萬劑AZ、3萬劑莫德納傳明後天抵台 20:172021/08/26 生活 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 21:312021/08/26 政治 打完高端傳4死 陳時中：分屬3批號「但沒必要公布」 14:472021/08/26 生活 政治熱門新聞 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 柯文哲會到高雄選市長嗎 王世堅斷言3字 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 被問蔡英文跛腳了嗎 郭正亮斬釘截鐵回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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