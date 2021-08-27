賴清德出示小黃卡。(中時新聞網直播)

賴清德接種高端疫苗。(中時新聞網直播)

副總統賴清德施打高端

副總統賴清德日前已完成預約接種高端疫苗，並在今(27日)上午到台大醫學院體育館接種。賴清德到場後依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後將交由醫療團隊後續掌握身體狀況。《中時新聞網》也提供現場最新情形。

賴清德到場後先進行體溫量測、報到，並由醫生問診、叮囑相關注意事項及可能發生的副作用，接著於7時36分左右完成接種。他也向在場媒體表示，打完感覺很好，打疫苗保護自己也保護家人。後來被問及打完身體OK嗎？他也回，OKOK。