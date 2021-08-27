連鎖餐飲集團八方雲集(2753)26日完成初次上市普通股股票競拍，得標均價為165.53元、得標率僅25.6％。後續將於8月30日至9月1日以155元承銷價進行公開申購，預計9月9日轉上市掛牌，以26日興櫃成交均價180.37元計算，抽中一張潛在獲利2.6萬元。

八方雲集上市前公開承銷現增新股6000張，其中4080張採競價拍賣，參與投標情況相當踴躍，合格投標數量達1萬5935張，超額投標達近3.91倍。得標價格介於162.1～202元，得標率25.6％、得標均價為165.53元。

八方雲集上市前競拍得標均價高於最低承銷價格達1.19倍，後續尚有1320張將在於8月30日至9月1日進行公開申購，承銷價訂為155元，以26日興櫃成交均價180.37元計算，抽中一張潛在獲利達2.6萬元，預計9月9日以承銷價155元掛牌上市。

八方雲集董事長林欣怡表示，上市後公司將邁入另一階段的開始，所籌得的資金將擴建廠房及生產線、增加產品品項，以利提升門市營收。公司也將朝多品牌方向發展，積極布建新產品、新品牌及海外市場。