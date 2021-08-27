探針卡及LED設備廠旺矽(6223)宣布決議斥資約2.84億元，與美國高性能工程測試探針卡廠Celadon Systems進行併購洽談，預期將有助強化在測試領域的領先地位，提供更全方位的產品及服務，滿足客戶的測試需求，預計9月上旬可順利完成併購案。

旺矽公告，公司決議透過全資子公司美國旺矽（MPI America），以現金對價方式取得美國Celadon System全數股權，交易總金額為1020萬美元（約新台幣2.84億元），預期將有助於提升公司工程用探針卡及設備競爭優勢、及拓展整體市場營業規模等目標。

美國旺矽總經理Rob Carter表示，公司多年來相當認可Celadon Systems的團隊與技術，很榮幸能將其能力結合到旺矽的產品中，透過人才交流與具互補性的技術整合，進一步優化測試方案、提供客戶期望的產品和服務，為雙方客戶創造更高價值。

Celadon Systems執行長Karen Armendariz則表示，團隊很高興能加入旺矽這個大家庭，認為從雙方的核心價值到產品線的互補來看，這樁併購案對雙方而言是理想的整合，相信能完美呈現客戶需求的綜效。

Celadon Systems創辦人Bryan Root及Valerie Root進一步指出，希望未來買家能與公司文化相同，並同時專注追求滿足客戶需求、創造公司未來成長。旺矽與公司團隊認識已久，相信這會是個很融洽的結合，期待展開另一個新合作模式。