金管會公布上市櫃公司公告申報2021年上半年財報概況，扣除期限至月底的第一上市櫃及金控，應申報的1586家公司均如期完成申報，合計營收17.09兆元、年增達3.25兆元或23.52％，稅前淨利1.99兆元、年增達1.08兆元或近1.18倍，雙創近10年新高。

金管會統計，不含第一上市的上市公司上半年營收15.88兆元、年增達23.78％，稅前淨利1.85兆元、年增達近1.26倍。不含第一上櫃的上櫃公司上半年營收1.2兆元、年增達20.2％，稅前淨利1394億元、年增達50.54％，全數創下近10年新高。

證期局副局長蔡麗玲表示，上市公司上半年獲利成長前三強產業為航運、半導體、塑膠業。航運業受惠回補庫存需求強勁、缺櫃及塞港造成運能供給吃緊，使運價維持高檔，帶動上半年獲利達2162.65億元、年增達2113億元或近42.56倍。

半導體業則受惠疫情加速數位轉型，5G應用及高階運算需求持續成長，推升上半年獲利達5197.42億元，年增達1694億元或48.35％。塑膠業則受惠終端需求熱絡及去年同期油價較低，帶動上半年獲利年增1374億元。此外，光電業上半年獲利亦年增達1099億元。

而半導體、電子零組件及鋼鐵業，則是上櫃公司上半年獲利成長前三強產業。蔡麗玲指出，半導體業主要受惠市場需求增加，客戶拉貨動能放大帶動稼動率提升，使上半年獲利年增149.59億元。

電子零組件業則受惠下游印刷電路板產業景氣回升，加上疫情後訂單回籠，使上半年獲利年增54.56億元。鋼鐵業受惠市場需求暢旺、國際鎳價上漲帶動價量成長，使上半年獲利年增達42.83億元。

不過，上半年仍有少數產業獲利較去年衰退。蔡麗玲表示，上市公司中大多數產業獲利均見成長，僅觀光業受疫情及三級警戒暫停營業等衝擊，上半年虧損達9.35億元，較去年跳增達4.79億元。上櫃公司中塑膠業為唯一獲利衰退產業、年減0.9億元。