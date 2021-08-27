中租-KY(5871)旗下中租能源首度跨足航空業領域，於漢翔(2634)高雄岡山廠區打造的光電停車棚26日啟用。中租能源資深副總經理謝明宏表示，此次攜手漢翔發展綠能為新的里程碑，未來將持續投入開發航太上下游供應鏈體系，共同拓展太陽能電廠建置。

中租自2010年推動節能服務融資，2012年陸續開展綠能融資和能源管理顧問服務，2015年成立中租能源，持續自建與收購太陽能電廠，2018年太陽能電廠數突破千座，迄今全台已擁有近2500座太陽能電廠，總裝置容量逾800 MW，穩居台灣光電系統投資龍頭。

中租能源隸屬於子公司中租迪和旗下，目前實收資本額5000萬元。據中租財報揭露，中租能源2020年營收10億元、年增18.03％，稅後淨利6.45億元、年增18.02％，每股盈餘129.12元。2021年上半年稅後淨利2.92億元、年減29.01％，每股盈餘58.5元。

漢翔位於高雄岡山區的機匣五廠，占地2400坪的屋頂停車場由中租能源舖設太陽能光電設備，此案場建置容量1069.2KW、年發電量估達150萬度，促進二氧化碳減排約82萬噸，26日由中租能源資深副總經理謝明宏與漢翔副總經理何保華共同主持啟用儀式。

何保華表示，漢翔響應綠能政策積極發展再生能源，盤點所有工作區域，陸續在各廠區設置太陽能光電系統設備。除了高雄岡山區的合作案外，年底前將再度攜手中租能源打造台中廠區的光電設備，建置容量將達10MW、年發電量可達1270萬度，規模更大。

謝明宏指出，協助漢翔建置與維運太陽能電廠，除發展綠電與活化空間，更具隔熱降低室溫效果。公司投資太陽能電廠的地理區域，亦從中南部拓展至北台灣、東部與離島，除了持續深耕開發太陽光電案場，亦將觸角拓展至其他綠能事業，並積極布局儲能與售電市場。