臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

指揮中心指揮25日表示，上海復星代理之BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，這批疫苗本欲銷往他處，瓶身上印有復星醫藥等字樣與原約定標示方式不同，但基於防疫考量，政府仍願接受，這批疫苗提早到貨都是「官民合作」的成果。對此，網友諷刺道：「收割的鐮刀開刷了！」

根據指揮中心25日晚間發出新聞稿，指有一批上海復星代理的輝瑞／BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，疫苗外盒包裝印有復必泰，瓶身也會印有復星醫藥等中文簡體字樣，「雖與原約定的標籤方式不同」，但政府仍願意積極爭取，只要確保疫苗品質安全無虞，可在標籤方式上給予彈性。

值得注意的是，該新聞稿文中更稱，洽購疫苗到爭取提早到貨，這都是官民合作的成果，對於民間企業與團體的協助，表達由衷感謝。

消息一出，引發網友熱議，紛紛湧入臉書相關新聞連結留言：「收割的鐮刀開刷了！」「講什麼官民合作真不要臉，明明只有民間在動，官只負責收割而已……」「台灣高層又來收割成果了」、「收割機出動了」、「現在又說上面有復必泰字樣的疫苗沒關係？那當初為了不顯示這些字而擋疫苗在擋什麼？」