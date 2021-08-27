今天在大聯盟場上天使以1：13慘敗金鶯，此戰他們一共派出六位投手迎戰，只有一人沒有失分，戰況相當悽慘，最後艾爾維斯(Elvis Peguero)吞下敗投，他僅投0.2局就狂失5分，剛開始投球的他目前自責分率高達67.50，金鶯則由阿金(Keegan Akin)拿下勝投。

Matinee Shotime.



That's 41 homers on the year for Ohtani. pic.twitter.com/Jf5X5z2Lrj — MLB (@MLB) August 26 2021

此戰阿金表現神勇，主投7局被敲3安打僅失1分，送出6次三振3次保送，自責分率7.26，成功封鎖天使打線，也拿下個人本季首勝，此戰他僅被大谷翔平在首局挨了一支陽春炮，接下來6局都穩穩抓下所有出局數，是金鶯今天贏球一大功臣。

而大谷翔平這支全壘打是本季第41轟，繼續讓他獨霸聯盟全壘打王，據《Baseball Savant》統計數據，這一轟飛行距離有374英尺，擊球初速是110.7英哩。可惜全隊僅靠他這支全壘打得分，與昨天狀況相反，隊友大殺四方，他吞下3次三振。

另外說到金鷹打線非常凶猛，第3局古提艾瑞斯(Kelvin Gutierrez)先擊出一壘安打拿下首分，第5局全員大爆發，曼西尼(Trey Mancini)和史都華(DJ Stewart)安打再添2分，接著好戲上場，塞弗瑞諾(Pedro Severino)轟出驚天滿貫炮，一次將比數拉到7：1。

但金鶯攻勢還沒完，第7局尤瑞亞斯再下1分，第8局又是全員大爆發，曼卡索(Ryan Mountcastle)、尤瑞亞斯、塞弗瑞諾接連敲出安打製造5分大局，一舉攻陷天使，8局打完13：1遙遙領先，羅培茲(Jorge Lopez)主投2局沒被敲任何安打，送出4次三振成功關門。