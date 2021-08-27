大陸A咖女星趙薇以電視劇《還珠格格》走紅，昨(26日)深夜被網友發現昔日作品無預警全數遭下架，連在愛奇藝、優酷等影音平台搜索「趙薇」二字，竟是查無此人，傳出是已被列為劣跡藝人，更有網友發現連好友黃曉明微博也找不到與她相關的貼文。

趙薇憑著電影《親愛的》奪下金像獎影后，事業如日中天的她，被發現昔日作品《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等全遭影音平台下架，連名字也從演員名單中被刪除，就連錄製的綜藝節目《王牌對王牌》也難逃下架命運，種種跡象傳出是已被官方列為劣跡藝人，隨時面臨被封殺命運，就連演藝圈好友，曾公開表示趙薇是「初戀對象」的黃曉明，個人微博也找不到任何有關趙薇的貼文，更一度傳出取消關注。

趙薇名字已被從昔日作品演員名單剃除。（圖／微博）

趙薇傳出被列為劣跡藝人。（圖／本報系資料照）

此狀況也同樣發生在曾喊趙薇是「我從小偶像」的楊紫微博上，當下有網友質疑切割動作是否過快，不過卻有人為兩人平反，認為在他們微博找不到有關趙薇貼文，是因為都將微博設定「僅半年可見」，才會導致超過半年以上的貼文都看不到，也完全無法搜尋。

昔喊趙薇是偶像的楊紫，微博被爆搜尋不到相關貼文。（圖／楊紫微博）

至於傳出趙薇被列為劣跡藝人，陸媒分析出背後原因，第一點是富商老公黃有龍以空殼公司收購上市公司，雖被罰5年禁入證券市場，但趙薇從未公開回應此事，第二點是受到大陸演藝圈風波波及，昔日她的軍旗裝事件再次被罵翻，第三個點是被旗下藝人張哲瀚牽連，導致身為老闆的她作品全被下架。