4人打高端後死亡，其中2人的死因是主動脈剝離。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙在節目上指出，主動脈剝離與疫苗的關聯性須好好討論，因為患者若被急救過，可能會影響到主動脈剝離的判斷，像是被壓胸過的人，可能產生假性主動脈剝離，因此他認為很多東西不是靠死後解剖就好，畢竟它只是給出大數據，但實際上無法排除與疫苗的直接或間接關聯性。

新光醫院的副院長洪子仁在談話節目《有話好說》上表示，疫苗施打後的不良事件，必須要透過科學與證據來檢視，目前的死亡案例，看起來時間序是有相關，但死亡與疫苗之間的因果關係還不確定，這些都須再釐清。不過，高端被用放大鏡檢視，指揮中心可以透過說明各例的狀況，來消除民眾的疑慮。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙指出，高端在大規模田野試驗打疫苗，出現4個死亡案例，有2人出現主動脈剝離的症狀，到底該怎麼判斷與疫苗之間是否存在關聯性，這些都要好好討論。

周百謙表示，急救其實會影響到主動脈剝離的判斷，被壓胸過的人，可能因為血壓的瞬間變化，而產生假性主動脈剝離。疫苗造成主動脈剝離，在危險因子上很難判讀，造成主動脈剝離的常見主因有4個，血壓控制不佳、結締組織毛病、外傷與血管畸形。

周百謙以桃園44歲的男子為例，個案在失去生命跡象後，曾被電擊過4次，他認為當時AED上顯示的心臟狀況也應被納入考量，很多東西不是靠死後解剖就好，它只是一個大數據，但與疫苗直接或間接相關是無法排除的。

周百謙說，驗屍都只能靠死後解剖嗎？別人也有作「核磁共振」的全身性掃描，在沒有動到身體大部分的結構下，去思考每個區面所產生的臨床意義，或許就可以來解答高端疫苗有多少問題？哪些是來自於心臟相關的？哪些不是。

周百謙指出，國外也開始討論死後解剖的相關議題，認為死後解剖的問題在於「主觀意識太重」，常常都是法醫說是就是，不是就不是，但科學是要經過驗證的，因此認為核磁共振可以作參考，也許針對這四例死亡個案，會有不一樣的結果也不一定。

目前累計4人打完高端後猝逝，其中2例死因是主動脈剝離。桃園56歲陸姓作家在8月23日接種高端，8月24日死亡，個案本身有高血壓病史，經解剖發現死因為主動脈剝離合併心包填塞；基隆40多歲女性8月24日上午接種高端，下午身體不適赴急診就醫，診療過程中倒下，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，經電腦斷層掃瞄檢查，發現個案主動脈剝離，且範圍很大。