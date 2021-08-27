行政院將推出「振興五倍券」振興經濟。（羅永銘攝）

行政院昨(26日)公布振興相關方案，除五倍券外，多個部會推出加碼振興措施，包括去年的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券，以及今年新增i原券、好食券、國旅券、地方創生券共8大券。國民黨青年部副主任詹為元昨在臉書表示，這些活動是立意良善啦，但能不能把這些心思拿去用在紓困、疫苗、審查高端。

詹為元指出，政府不是百貨公司，可不可以不要搞週年慶的促銷戲碼？另外政府也不是信用卡公司，不要搞登錄活動抽獎好嗎？更不是超商的ATM，領完錢還搞優惠送。

詹為元舉例，之前社交距離app已經搞過一次加碼送了，結果呢？現在有人在用那app嗎？這些活動是立意良善啦，但能不能把這些心思拿去用在將紓困好好到位、將疫苗好好進來、將高端好好審查，相信上述的事情都遠比抽籤加碼重要。

對此，有網友留言表示，「萬花筒般的世界，讓大家覺得好開心，殊不知人民要的是安居樂業的生活，只求有國際認證的疫苗，只求現金發放，這2個小小的願望卻離我們好遠好遠」、「自以為有趣的政策，連看都眼花撩亂，還一堆細節，凡事都是簡單複雜化」、「為何不用這些錢買疫苗」。