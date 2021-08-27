和勤(1586)今年電動車零件可望持續成長，除了美系電動車客戶已經量產外，第4季還有其它車廠新能源車關鍵的電驅系統零件進入量產，新能源車零件占集團營收比重上半年拉高至11.13％，另外，新的重卡零件供應量下半年開始逐步放量，預期明年汽車零件營收將成長2成。

該公司上半年營收12.82億元，年增30.95％；歸屬母公司稅後淨利0.69億元，年增21.41％；每股稅後淨利0.85元，營收、獲利及EPS均創歷年同期新高。

受惠汽車產業復甦及電動車大幅成長，上半年汽車零件營收9.04億元，大增53.17％，營收占比70.5％，為集團營收成長主因；硬碟機構件（VCM Plate）出貨則是維持穩定表現，硬碟（HDD）零件營收3.29億元，減少10.66％，營收占比25.7％。

美系電動車大廠零件出貨穩步增量，其它品牌新能源車的座椅、門鎖等零件出貨也隨新能源車銷量增加，新能源車零件占集團營收比重拉高至11.13％。美系電動車大廠零件改採新製程，已經開始量產，下半年毛利率進一步提高；此外，和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，也可望於第4季開始有產品進入量產，新能源車零件對集團的營收及毛利貢獻都將再拉高。今年6月開始量產的重卡變速箱零件，出貨穩定增量，除變速箱零件外，下半年也將增加其它的重卡零件供應。

和勤的硬碟零件VCM Plate已占全球市場的25％，其中有8成為高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，今年除了既有終端客戶Seagate外，也新增WD、Toshiba兩大終端客戶，產業進入傳統旺季，且持續受惠東南亞轉單效益，下半年展望穩定樂觀。

新能源車、重卡等新產品毛利率均高於和勤整體平均毛利率，隨著新產品逐步量產，下半年獲利成長可期。