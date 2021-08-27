阿富汗首都喀布爾機場遭連環恐攻

在「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）於阿富汗首都喀布爾連續發動自殺炸彈攻擊，至少導致13名美軍和90名阿富汗人喪生，還有超過100人受傷後，美國總統拜登周四說，他不會原諒，並已下令軍事指揮官，研擬作戰計畫，以報復攻擊ISIS-K的資產，領導層和設施。

據CNN新聞網與路透報導，拜登說，美國將根據自己選擇的地方，時間和方式，以武力和精準的手法回應。不過，他拒絕提供發動攻擊的確切時間。「我們不會原諒，我們不會遺忘，」拜登說，「我們會追獵你們，讓你們付出代價。」不過，他強調，美國會在不發動大規模軍事行動的狀況下，讓ISIS-K付出代價。

「這些ISIS恐怖分子不會贏，我們會拯救美國人，我們會救出阿富汗盟友，」他說，「我們的任務會持續，美國不會受脅迫。」此外，拜登說，無論美軍需要甚麼，他都會支持，就算需要增兵，他也會同意。

阿富汗首都喀布爾機場遭連環恐攻 民眾驚逃

另一方面，拜登也為處理上任以來，最嚴重的外交政策危機辯護，儘管他承認，這終究是他的責任，但也將部分責任歸咎於和塔利班談判的前總統川普。拜登說，他並不信任塔利班，但認為，讓撤離行動持續符合對方的利益。

在塔利班迅速攻占阿富汗並掌權後，拜登決定8月31日前撤軍的計畫面臨龐大的壓力。而喀布爾發生連環恐攻後，這壓力更達頂點，有部分共和黨人周四甚至要求，拜登辭職或接受彈劾。

為了確保西方人和容易遭受攻擊的阿富汗人能到機場，美國政府官員已被迫和塔利班談判。