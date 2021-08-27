日前，高端疫苗開打，就傳出幾起施打後不適、癱軟、昏倒的情況，但經現場觀察與送醫後皆無大礙，隨後疫情記者會中，指揮官陳時中也證實為暈針，身體狀況均無異常，不過，為何會暈針？

●暈針與疫苗安全性無關 多因心理壓力、恐懼所致

其實，在過去為預防流感，各級學校都會陸續安排學生校園集體接種流感疫苗，針對校園集體接種可能產生之暈針，疾管署就曾邀請臺大醫院小兒感染科李秉穎教授說明成因及如何預防。

李秉穎教授表示，暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症，通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年。

●接種前不宜空腹 這樣做緩解緊張情緒

當大規模疫苗接種時，會有聚集性暈針現象，亦被稱為集體心因性疾病。以往校園集體注射時，偶有學生出現眩暈與噁心等暈針症狀，建議如下：

1.接種疫苗當日不宜空腹

2.可使用音樂、影片或聊天等方式使其放鬆心情

3.接種時採取坐姿。

若發生暈針時，建議先至休息區休息，並緩解情緒緊張，同時通知醫護人員，如暈針現象持續，應儘快送醫。